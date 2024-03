Meran: Blutspuren führen Carabinieri zu alter “Bekannter”

Meran – Die Meraner Carabinieri haben allem Anschein nach zwei Wohnungseinbrüche aufklären können, die vor über einem Jahr in der Wolkensteinstraße in Meran verübt worden waren.

Am aufgebrochenen Fenstern fanden die Exekutivbeamten damals kleinste Blutspuren. Daraus wurde die DNS extrahiert, die die Carabinieri nun zu der Frau (26) aus Kroatien geführt hat. Sie ist polizeibekannt, in Turin ansässig und war bereits 2021 in Meran nach einem Einbruch in ein Hotel verhaftet worden.

Nun gibt es für die 26-Jährige neuen Ärger und vor allem eine neue Anzeige wegen Wohnungseinbruchs.