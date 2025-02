Meran: Ein Gast wird zum Albtraum

Von: luk

Meran – In Meran ist ein Gast zum Albtraum geworden: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine 50-jährige Polin in ihrer Wohnung in Meran Opfer eines Übergriffs. Der mutmaßliche Täter, ein 47-jähriger Marokkaner, versuchte laut ersten Ermittlungen, sich gewaltsam an der Frau zu vergehen. Diese konnte jedoch rechtzeitig die Polizei alarmieren. Die Frau hatte ihren Bekannten bei sich Unterschlupf gewährt.

Die Polizei reagierte umgehend auf den Notruf der Frau. Dank ihrer detaillierten Beschreibung sowie der Auswertung von Überwachungskameras in der Umgebung gelang es den Fahndern, den Verdächtigen innerhalb weniger Stunden ausfindig zu machen.

Bereits am Mittwochmittag wurde der Mann gestellt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte die Wohnungsschlüssel der Frau in seinen Taschen. Der 47-Jährige ist den Behörden bereits wegen mehrerer Delikte bekannt. Gegen ihn lag zudem ein gültiger Abschiebebescheid vor.

Daher wird der Mann in ein Zentrum für Rückführungen überstellt und in sein Herkunftsland abgeschoben, berichtet die Zeitung Alto Adige.