Meran: Häuslicher Streit führt Carabinieri zu 300 Gramm Drogen

Meran – Ein kürzlich unternommener Schlichtungsversuch der Carabinieri von Meran im Zuge eines häuslichen Streits führte am Ende zur Beschlagnahmung von 300 Gramm Marihuana.

Die Exekutivbeamten wurden von einigen Passanten auf einen Familienstreit in einem Kondominium in der Passerstadt hingewiesen. Die Schreie eines Paares drangen bis auf die Straße. Doch als die Ordnungshüter vor der Wohnungstür standen, war das streitende Paar völlig überrascht und spielte die lautstarke Diskussion auffällig hinunter. Die Sache habe sich schon geklärt, gaben sie gegenüber den Carabinieri an.

Die ungewöhnliche schnelle Wiederherstellung des Friedens sowie das Verhalten des Mannes (38) ließ die Beamten aber Verdacht schöpfen. Sie baten darum, sich in der Wohnung umschauen zu können.

Der Rundgang sollte nicht umsonst sein: Bald schon war klar, warum sich die Exekutivbeamten als “ungebetene Gäste” fühlten. Auf dem Küchentisch lag nämlich eine Präzisionswaage sowie ein Päckchen mit 300 Gramm Marihuana. Das Rauschmittel wurde beschlagnahmt und wird nun im Labor der Carabinieri auf seinen Wirkstoffgehalt hin untersucht.

Der Meraner hat erklärt, dass die Drogen ihm gehören würden. Er wurde angezeigt und muss sich nun wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht verantworten.

