Meran: Holzhütte steht in Flammen – Explosion

Meran – Um 23.45 Uhr ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Meran ein Notruf eingegangen. Laut Anruf war eine Holzhütte in Brand geraten.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stellte sich die Lage als sehr brenzlig heraus. Eine relativ große Hütte auf einer Fläche von rund zehnmal fünf Metern stand im Vollbrand. Darin wurden keine Personen vermutet.

Allerdings kam es gleich nach dem Eintreffen zu einer starken Explosion, wobei umliegende Scheiben von diversen Wohnungen bis in den dritten Stock zu Bruch gingen.

Die Freiwillige Feuerwehr von Meran ließ weitere freiwillige Feuerwehrmänner von zu Hause nachalarmieren und forderte Unterstützung an. Wie sich am Ende herausgestellt hat, befanden sich in der Hütte Gaskartuschen, die bei der enormen Hitze explodiert sind.

Die Löscharbeiten dauerten noch bis 2.30 Uhr in der Früh. Glücklicherweise wurde keiner verletzt. Es ist mit einem sehr hohen Sachschaden an der Hütte sowie umliegenden Gebäuden zu rechnen.

Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr von Meran auch die Carabinieri sowie die Quästur.