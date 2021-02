Meran: Party hinter dem Dom

Meran – Auf dem Tiroler Steig in Meran, der vom Dom zum Tappeinerweg führt, sind Spuren einer nächtlichen Party gefunden worden, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Mussten Anrainer bereits in der Vergangenheit nächtlichen Lärm und leere Bierdosen in der Gegend ertragen, ist ihr Ärger nun umso größer: Offensichtlich wurden die Corona-Vorschriften nicht eingehalten.

Den Sicherheitsabstand auf der Treppe hinter der Kirche zu wahren, ist praktisch unmöglich. Der Steig ist gerade mal zwei Meter breit.

Einem Anrainer zufolge komme es dort immer wieder zu Menschenansammlungen. Oft seien es bis zu einem Dutzend Personen, die anschließend ihren Müll liegen lassen.

Doch nicht nur die Abfälle sind ärgerlich. Die Anrainer sind auch darüber besorgt, dass in Zeiten der Corona-Pandemie die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden. Befürchtet wird, dass solche Phänomene zunehmen, sobald die Temperaturen steigen.