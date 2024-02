Lana: Pole wegen schweren Diebstahls verhaftet

Meran/Lana – Die Einsätze der Carabinieri-Kompanie Meran zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität führten am Sonntag zur Verhaftung eines polnischen Staatsbürgers.

Mehrere Bürger von Lana, die am Abend des 25. Februar einen Unbekannten dabei beobachtet hatten, wie er die Geldkassette eines „Zett am Sonntag“-Standes an sich genommen hatte, verständigten eine Streife der Carabinieri. Dank des schnellen Eingreifens der Carabinieri und der genauen Beschreibung des mutmaßlichen Täters durch die Zeugen gelang es rasch, den Täter ausfindig zu machen. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Carabinieribeamten bei ihm nicht nur die Geldkassette samt deren Inhalt von 130 Euro in bar, die vom Erlös aus dem Zeitungsverkauf stammten, sondern auch einige Werkzeuge, die zum Aufbrechen der Kassette verwendet worden waren, sicher.

Als der Dieb sah, wie ihm seine Beute und sein Werkzeug beschlagnahmt wurden, wurde er wütend und griff die Carabinieri an. Angesichts der Tritte, Bisse und Schläge, die der Kriminelle austeilte, sahen sich die Beamten zu seiner Bändigung gezwungen, den Pfefferspray einzusetzen.

Nach den üblichen erkennungsdienstlichen Praktiken wurde der Mann, bei dem es sich um einen polnischen Staatsbürger handelte, wegen schweren Diebstahls und Widerstandes gegen die Staatsgewalt verhaftet und ins Gefängnis überstellt. Am Montag wurde er von den Gerichtsbehörden verhört.

Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Meran, Carabinierihauptmann Simone Pellecchia, lobte des schnellen und erfolgreichen Einsatz seiner Carabinieri.