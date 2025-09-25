Meran: Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch

Von: luk

Meran – Am 22. September hat die Staatspolizei auf Anordnung des Quästors von Bozen, Giuseppe Ferrari, gemeinsam mit den Carabinieri und der Stadtpolizei Meran eine großangelegte Kontrollaktion durchgeführt.

Die Einsatzkräfte waren vor allem im Bahnhofsbereich mit angrenzendem Park sowie in der Altstadt unterwegs. Insgesamt wurden 50 Personen kontrolliert, darunter zehn mit polizeilichen Vorstrafen. Zudem überprüften die Beamten drei öffentliche Lokale – dabei ergaben sich keine Unregelmäßigkeiten.

Die Behörden kündigten an, dass die verstärkten Kontrollen im Stadtgebiet von Meran auch in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.