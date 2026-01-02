Michael Oberkofler [59] in Marokko würdig beigesetzt

Von: luk

Bozen/Agadir – Nach monatelangem Warten hat Michael Oberkofler endlich seine letzte Ruhe gefunden. Der 59-Jährige aus Leifers, der seit längerer Zeit in Marokko lebte, wurde am Stephanstag im christlichen Friedhof von Agadir beigesetzt. Seine Leiche hatte zuvor drei Monate lang in einer Kühlzelle des örtlichen Friedhofs gelegen.

Oberkofler war im September in Agadir an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Der Mann war gesundheitlich angeschlagen und lebte zuletzt unter schwierigen Bedingungen. Nach eigenen Angaben war er Opfer eines mutmaßlichen Betrugs geworden. Ein entsprechendes Gerichtsverfahren ist in Marokko noch anhängig.

Möglich wurde die Beisetzung durch das Engagement der italienischen Honorarkonsulin in Agadir, Antonella Bertoncello. Gemeinsam mit italienischen und marokkanischen Unternehmern sammelte sie rund 1.000 Euro, um Sarg und bürokratische Formalitäten zu finanzieren. “Ohne diese Solidarität wäre eine Beerdigung nicht möglich gewesen”, erklärte Bertoncello laut der Zeitung Alto Adige. Eine Überführung nach Italien hätte rund 4.500 Euro gekostet und kam mangels Angehöriger nicht infrage.

Oberkofler war trotz seines langen Aufenthalts im Ausland weiterhin als Einwohner von Leifers gemeldet. Nach seinem Tod konnten jedoch keine Verwandten ausfindig gemacht werden. Die Beisetzung in Marokko galt daher als die sinnvollste Lösung.

“Es war mir ein großes Anliegen, ihm zumindest eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen”, sagte die Honorarkonsulin.