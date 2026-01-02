Aktuelle Seite: Home > Chronik > Michael Oberkofler [59] in Marokko würdig beigesetzt
Nach drei Monaten der Ungewissheit

Michael Oberkofler [59] in Marokko würdig beigesetzt

Freitag, 02. Januar 2026 | 09:23 Uhr
Michael Oberkofler
Facebook/Michael Oberkofler
Schriftgröße

Von: luk

Bozen/Agadir – Nach monatelangem Warten hat Michael Oberkofler endlich seine letzte Ruhe gefunden. Der 59-Jährige aus Leifers, der seit längerer Zeit in Marokko lebte, wurde am Stephanstag im christlichen Friedhof von Agadir beigesetzt. Seine Leiche hatte zuvor drei Monate lang in einer Kühlzelle des örtlichen Friedhofs gelegen.

Oberkofler war im September in Agadir an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Der Mann war gesundheitlich angeschlagen und lebte zuletzt unter schwierigen Bedingungen. Nach eigenen Angaben war er Opfer eines mutmaßlichen Betrugs geworden. Ein entsprechendes Gerichtsverfahren ist in Marokko noch anhängig.

Möglich wurde die Beisetzung durch das Engagement der italienischen Honorarkonsulin in Agadir, Antonella Bertoncello. Gemeinsam mit italienischen und marokkanischen Unternehmern sammelte sie rund 1.000 Euro, um Sarg und bürokratische Formalitäten zu finanzieren. “Ohne diese Solidarität wäre eine Beerdigung nicht möglich gewesen”, erklärte Bertoncello laut der Zeitung Alto Adige. Eine Überführung nach Italien hätte rund 4.500 Euro gekostet und kam mangels Angehöriger nicht infrage.

Alto Adige

Oberkofler war trotz seines langen Aufenthalts im Ausland weiterhin als Einwohner von Leifers gemeldet. Nach seinem Tod konnten jedoch keine Verwandten ausfindig gemacht werden. Die Beisetzung in Marokko galt daher als die sinnvollste Lösung.

“Es war mir ein großes Anliegen, ihm zumindest eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen”, sagte die Honorarkonsulin.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
69
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Kommentare
58
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
49
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Kommentare
48
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
46
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 