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Tödliche Schüsse in Seattle: Die Polizei hat erste Erkenntnisse

Mindestens drei Tote nach Schüssen in Innenstadt von Seattle

Montag, 27. Juli 2026 | 10:37 Uhr
Tödliche Schüsse in Seattle: Die Polizei hat erste Erkenntnisse
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DAVID RYDER
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Von: APA/dpa

Bei Schüssen nahe des berühmten Wahrzeichens Space Needle in der US-Großstadt Seattle sind US-Medien zufolge drei Menschen getötet worden. Mindestens vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind, wie die Medien am Sonntag (Ortszeit) berichteten und eine Krankenhaussprecherin mitteilte. Die Bürgermeisterin der Stadt, Katie Wilson, gab bekannt, dass es nach dem Vorfall eine Festnahme gegeben habe.

Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Wilson sagte der stellvertretende Polizeichef Tyrone Davis Medienberichten zufolge, dass neben dem Festgenommenen nach einer weiteren Person gesucht werde. Die beiden Beteiligten hätten vermutlich auf dem Festival aufeinander geschossen, zitierte der US-Sender CNN Davis. Zwei Menschen starben demzufolge bereits an Ort und Stelle, ein dritter Mensch erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Bürgermeisterin: “Akt schrecklicher Gewalt”

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Auch gab es keine weiteren Informationen zu dem Festgenommenen. Bürgermeisterin Wilson sprach von einem “Akt schrecklicher Gewalt”. Sie dankte den Polizeikräften für ihren Einsatz. Auf dem Gelände des Seattle Center, das im Zentrum der Stadt im Nordwesten der USA liegt, fand am Wochenende das “Bite of Seattle”-Festival statt – ein Food Festival mit Dutzenden Ständen, das nach Angaben der Organisatoren jedes Jahr mehrere hunderttausend Besucher anzieht.

Die “Seattle Times” und andere Medien zitierten Augenzeugen, nach deren Schilderungen plötzlich Panik infolge der Schüsse ausgebrochen sei und verängstigte Menschen die Flucht ergriffen hätten. “Waffengewalt verändert Familien für immer”, sagte Wilson in der Mitteilung weiter. An die Opfer und Angehörigen gerichtet fügte sie hinzu: “Seattle trauert mit Ihnen, und wir werden Ihnen in den vor uns liegenden schweren Tagen zur Seite stehen.” Der Vorfall werde in den kommenden Tagen untersucht und die Öffentlichkeit “transparent” über die Ermittlungsergebnisse informiert.

Der nichtstaatlichen Organisation Gun Violence Archive zufolge, die Schusswaffenvorfälle in den USA dokumentiert, gehört dieser Zwischenfall zu den mindestens 271, die sich in diesem Jahr bereits in den USA ereignet hätten und bei dem mindestens vier Menschen von Kugeln getroffen wurden.

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