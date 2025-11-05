Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mindestens zehn Tote bei Brand in Pflegeheim in Bosnien
Rauch stieg aus dem brennenden Gebäude auf

Mindestens zehn Tote bei Brand in Pflegeheim in Bosnien

Mittwoch, 05. November 2025 | 02:03 Uhr
Rauch stieg aus dem brennenden Gebäude auf
APA/APA/AFP/-STR
Von: APA/AFP/Reuters

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Bosnien sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 20 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte die Einrichtung am Dienstag. Das Feuer brach demnach am Abend in dem Pflegeheim in Tuzla im Nordosten von Bosnien-Herzegowina aus. Aufnahmen von der Unglücksstelle zeigten Rauch aus einer der oberen Stockwerke aufsteigen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Das Feuer brach um 21.00 Uhr und sei eine Stunde später gelöscht worden, berichtete der Sender Federalna TV auf seiner Webseite. Drei Verletzte würden auf der Intensivstation behandelt. Nach Angaben seitens der Universitätsklinik Tuzla werden sieben Patienten wegen Kohlenmonoxidvergiftungen behandelt.

