Diese drei Putztricks gehen auf TikTok viral

Was wirklich hilft – und was nur Zeitverschwendung ist

Von: red

Was früher aus Omas Erfahrungsschatz kam, taucht heute auf TikTok im Schnelldurchlauf auf: Reinigungshacks, die Millionen von Klicks sammeln. Doch kann eine Zitrone wirklich den Ofen reinigen? Und hilft Essig über Nacht gegen verkalkte Duschköpfe – besonders in Regionen wie Südtirol, wo das Wasser oft viel Kalk enthält?

Wir haben uns drei der viralsten Tricks angeschaut – und zeigen euch, welche tatsächlich halten, was sie versprechen.

1. Die „Toilettenbombe“, die Gerüche über Nacht vertreibt

Dieser DIY-Hack hat sich auf TikTok in Windeseile verbreitet: Backpulver, Zitronensäure und ein paar Tropfen ätherisches Öl werden zu kleinen Tabs gepresst. Getrocknet in Silikonformen lassen sie sich einfach abends in die Toilettenschüssel werfen.

Am nächsten Morgen ist der unangenehme Geruch verschwunden – die natürliche Reaktion der Zutaten sorgt für Sprudel-Effekt und Frische. Kein Ersatz für eine gründliche Reinigung, aber ideal für die Pflege zwischendurch.

2. Backofen reinigen mit Zitrone und Backpulver? Es klappt!

Dieser Trick riecht nicht nur gut, sondern funktioniert auch überraschend effektiv: Eine halbierte Zitrone mit Backpulver bestreuen und damit die Innenseite der Backofentür abreiben. Die Mischung aus Säure und Schleifpartikeln löst eingebrannte Fett- und Bratrückstände.

Nach kurzer Einwirkzeit lässt sich der Schmutz mit einem feuchten Tuch leicht entfernen. Besonders angenehm: der frische Duft – ganz ohne aggressive Chemie oder Gummihandschuhe.

3. Kalkfrei ohne Schrubben: Essig-Tüte für Duschköpfe

Gerade in Südtirol, wo viele Haushalte mit kalkhaltigem Wasser kämpfen, ist dieser Trick ein echter Lebensretter: Ein Gefrierbeutel wird mit weißem Essig gefüllt, über den verkalkten Duschkopf gestülpt und über Nacht mit einem Gummi befestigt.

Das Ergebnis am nächsten Morgen: sichtbar weniger Kalk, besserer Wasserstrahl und glänzende Oberfläche – ganz ohne Scheuern oder Spezialreiniger.

TikTok-Tricks: Spielerei oder Haushaltshilfe?

Nicht alle viralen Haushaltstipps sind alltagstauglich – aber diese drei Hacks haben uns überzeugt. Sie sind schnell, günstig und setzen auf altbewährte Hausmittel statt teurer Chemieprodukte. Für alle, die mit wenig Aufwand mehr Sauberkeit wollen – und das mit einem Hauch TikTok-Magie.