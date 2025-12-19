Aktuelle Seite: Home > Politik > Kiew meldet Angriff auf russischen Öltanker im Mittelmeer
Angriff mit Drohnen (Symbolbild)

Kiew meldet Angriff auf russischen Öltanker im Mittelmeer

Freitag, 19. Dezember 2025 | 16:10 Uhr
Angriff mit Drohnen (Symbolbild)
APA/APA/dpa/Jan Woitas
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Kiew hat eigenen Angaben zufolge erstmals seit Beginn des Ukraine-Krieges einen mutmaßlichen Öltanker der russischen Schattenflotte in neutralen Gewässern im Mittelmeer mit Drohnen angegriffen. Es habe sich um einen “neuen, beispiellosen Spezialeinsatz” gehandelt, hieß es am Freitag aus Kreisen des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes (SBU). Der Tanker “Qendil” habe “schwere Schäden erlitten” und könne “nicht mehr für seinen vorgesehenen Zweck eingesetzt werden”.

Weitere Details zu dem Angriff, etwa wie der SBU Drohnen im Mittelmeer einsetzen konnte und welche Länder die Drohnen überflogen hatten, waren zunächst nicht bekannt. Aus SBU-Kreisen verlautete jedoch, dass der Tanker zum Zeitpunkt des Angriffs leer gewesen und durch den Einsatz keine Gefahr für die Umwelt entstanden sei.

Moskau habe das Schiff genutzt, um westliche Sanktionen zu umgehen und die Kriegskassen Russlands zu füllen, hieß es aus Kiew. Daher sei es ein “absolut legitimes Ziel” gewesen. “Der Feind muss verstehen, dass die Ukraine nicht aufhören wird und ihn überall auf der Welt angreifen wird, wo auch immer er sich befindet”, hieß es aus SBU-Kreisen.

Als Schattenflotte werden die oft veralteten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffe bezeichnet, mit denen Russland Sanktionen umgeht, unter anderem das Öl-Embargo. Seit Februar hat die EU bereits mehr als 400 dieser Schiffe auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Zuletzt hatte Kiew ähnliche Angriffe auf zwei mutmaßliche Öltanker der Schattenflotte im Schwarzen Meer vor der Küste der Türkei gemeldet.

Putin: “Antwort von unserer Seite wird auf jeden Fall folgen”

Nach Darstellung von Kremlchef Wladimir Putin zerstören die ukrainischen Drohnenangriffe auf Öltanker der russischen Schattenflotte bisher nicht das System russischer Energieexporte. Die Attacken führten aber zu höheren Versicherungskosten und stellten eine zusätzliche Bedrohung dar, sagte Putin bei seiner landesweit im Fernsehen übertragenen Jahrespressekonferenz, die er in Moskau zusammen mit der Bürgersprechstunde “Der direkte Draht” abhielt.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
69
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Freispruch trotz 2,15 Promille
Kommentare
50
Freispruch trotz 2,15 Promille
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Kommentare
44
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Kommentare
40
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
35
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 