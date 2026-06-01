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Drogen-Razzia

Mit Drohnen und Spürhunden: Finanzpolizei durchkämmt Bozen

Montag, 01. Juni 2026 | 15:44 Uhr
Finanzpolizei Spürhund
Ansa - Symbolbild
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Von: mk

Bozen – Am vergangenen Wochenende hat die Finanzpolizei verstärkt Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Zentrum von Bozen durchgeführt. Unterstützt von einer Drohne und Spürhunden beschlagnahmten die Beamten verkaufsfertige Drogen und zeigten mehrere Personen an.

Die Kontrollen konzentrierten sich auf bekannte Problemzonen im Stadtkern: die Talferwiesen, die Promenade am Eisackufer sowie den Dominikanerplatz. Diese Bereiche wurden in der Vergangenheit immer wieder als provisorische Drogenverstecke genutzt. So hatten die Ermittler dort erst im vergangenen März über 1,2 Kilogramm Haschisch unter dem Laub entdeckt.

An dem aktuellen Einsatz waren mehr es als 20 Beamte beteiligt, darunter Spezialkräfte der Antiterroreinheit, Ermittler der Finanzpolizei sowie die Spürhunde „Lora“ und „Mina“. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte aus der Luft durch eine Drohne der Fliegersektion Bozen, mit der die betroffenen Grünanlagen von der Luft aus überwacht werden konnten. Insgesamt wurden mehr als 30 Personen kontrolliert.

Ein tunesischer Staatsbürger, gegen den bereits ein gerichtlich verhängtes Aufenthaltsverbot für Bozen vorlag, leistete bei der Kontrolle heftigen Widerstand und wurde angezeigt.

Die Finanzpolizei hat außerdem einen nigerianischen Staatsbürger wurde am Eisackufer mit einem Messer erwischt, dessen Klinge über zwölf Zentimeter lang war. Auch er wurde angezeigt.

Die beiden Drogenhunde spürten mit ihren feinen Nasen in Beeten und kleinen Verstecken in den Grünanlagen unterdessen über 30 Gramm Kokain und Haschisch auf, die dort in verkaufsfertigen Dosen gelagert waren.

Drei weitere Personen wurden mit geringen Mengen an Rauschgift aufgegriffen und als Konsumenten beim Regierungskommissariat gemeldet.

Bezirk: Bozen

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