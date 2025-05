Mittelschüler von mysteriösen Magenkrämpfen in Bozner Schule erfasst

Von: mk

Bozen – Rund 15 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule „Leonardo Da Vinci“ in der Neapelstraße in Bozen klagten am Donnerstag nach dem Sportunterricht über plötzliche Übelkeit, Bauchkrämpfe und Erbrechen. Die Schulleitung reagierte umgehend und alarmierte die Rettungskräfte, die sofort zur Stelle waren, um die Schülerinnen und Schüler zu versorgen.

Keines der Kinder musste ins Krankenhaus gebracht werden, alle wurden vor Ort betreut und konnten nach der Erstversorgung ihren Eltern übergeben werden.

Zugleich wurden erste Untersuchungen zu den möglichen Ursachen dieses Vorfalls eingeleitet. Das Schulessen konnte als Auslöser der Übelkeit ausgeschlossen werden, da die betroffenen Kinder zuvor keine Mahlzeiten aus der Schulmensa gegessen hatten.

Derzeit konzentrieren sich die Untersuchungen auf das Trinkwasser: Viele der betroffenen Kinder hatten nach dem Sportunterricht im Umkleideraum Leitungswasser getrunken.

Dementsprechend wurden Wasserproben entnommen, die nun im Labor untersucht werden. Bisher liegen noch keine Ergebnisse vor. In der Zwischenzeit ermitteln die Behörden weiter, um der genauen Ursache für die Übelkeit auf die Spur zu kommen und die Sicherheit der Schulgemeinschaft zu gewährleisten.

Ausgeschlossen wird unterdessen, dass die plötzliche Übelkeit bei den Schülerinnen und Schülern auf das Schulessen zurückzuführen ist.