Drei Arbeiter verletzt

Mittewald: Kleinbus überschlägt sich

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 08:47 Uhr
vff
Alto Adige
Von: luk

Mittewald – In der Fraktion Mittewald bei Franzensfeste hat sich am frühen Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Kleinbus, in dem mehrere Arbeiter unterwegs waren, geriet kurz nach 5.30 Uhr bei der südlichen Dorfeinfahrt ins Schleudern und überschlug sich.

Die Insassen konnten sich eigenständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien. Drei Arbeiter erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Unmittelbar nach dem Unfall rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Mittewald und Mauls aus, um die Unfallstelle abzusichern und das Fahrzeugwrack zu bergen. Die genaue Unfallursache wird derzeit untersucht.

Bezirk: Wipptal

