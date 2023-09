Möglicher Flüchtlingsstrom: Österreich aktiviert Kontrollen am Brennerpass

Brenner – Die österreichische Regierung in Wien beobachtet die steigenden Migrantenzahlen in Italien genau. Als erste Reaktion auf die vermehrten Anlandungen von Nordafrika auf das italienische Festland wurden bereits die Kontrollen an der Brennergrenze intensiviert. Ordnungskräfte in Zivilkleidung halten verdächtige Fahrzeuge auf der Autobahn auf, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Derzeit stelle man aber noch keine vermehrten Grenzübertritte von Migranten am Brenner fest, so der Direktor der Tiroler Polizei Helmut Tomac gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Tomac präzisiert, dass bei Bedarf das “Grenzmanagement” in kürzester Zeit hochgefahren werde, um ausgedehnte Kontrollen möglich zu machen. Man habe vom Jahr 2015 gelernt und könne schnell reagieren.

Im November werde am Brenner zudem ein neues Gebäude eingeweiht, das 48 Ordnungshüter beherbergen könne.