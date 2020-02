Montal: Bei Waldarbeiten schwer verletzt

Montal – In Montal am Eingang des Gadertals ist es am Mittwoch gegen 15.40 Uhr zu einem Arbeitsunfall bei Waldarbeiten gekommen.

Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Im Einsatz standen die Bergrettung und der Rettungshubschrauber Pelikan II.

Die verletzte Person wurde nach der Erstversorgung ins Bozner Krankenhaus transportiert.

Die Carabinieri führten die Unfallermittlungen.