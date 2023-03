Mordfall in Vierschach: Lebenslange Haft für Angeklagten gefordert

Bozen/Vierschach – Staatsanwältin Sara Rielli hat am Dienstag lebenslängliche Haft für Mustafa Zeeshan (40) gefordert, berichtet Alto Adige online. Dem Pakistaner wird bekanntermaßen vorsätzliche Tötung seiner Frau Fatima in der Nacht auf den 30. Jänner 2020 in Vierschach vorgeworfen. Dort arbeitete der Mann in einem Restaurant.

Besonders tragisch: Die 28-Jährige war im achten Monat schwanger. Sie wurde im Schlaf geschlagen und erstickt. Bei der heutigen Anklagerede hat Staatsanwältin Rielli unterstrichen, wie Fatima von ihrem Ehemann unterdrückt wurde. Sie sei regelrecht zu Hause versteckt worden. Es sei ein tristes Leben für die junge Frau gewesen, das mit einem abscheulichen Delikt beendet wurde. Für die Staatsanwaltschaft war Zeeshan zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig. Sie stützt sich dabei auf ein psychiatrisches Gutachten im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens.

Der 40-Jährige sei demnach klar im Kopf gewesen und habe gewusst, was er tat, so die Staatsanwaltschaft, die in der folge eine lebenslängliche Freiheitsstrafe fordert. Erschwerend komme hinzu, dass Fatima sich nur eingeschränkt verteidigen habe können und sie schwanger gewesen sei.

Für Rielli ist die Version der Verteidigung, wonach Zeeshan seine Frau im Schlaf getötet habe und er an einer entsprechenden Schlafstörung leide, nicht glaubhaft.

Nach dem Plädoyer der Anklage haben nun die Zivilkläger und die Verteidigung das Wort. Der Prozess wird am Freitag fortgeführt. Das Urteil wird für Samstag erwartet.