Mühlbach: Carabinieri-Auto gerammt – Pkw-Insassen identifiziert

Brixen/Mühlbach – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollte in Mühlbach der Fahrer eines Autos mit fünf Personen an Bord einer Verkehrskontrolle der Carabinieri entgehen und ist kurz davor auf den Parkplatz des Bahnhofs gefahren. Dort befand sich allerdings ein Carabinieriauto in Zivilausführung. Die Beamten verstanden, dass die Personen an Bord einer Kontrolle entgehen wollten und womöglich etwas auf dem Kerbholz hatten.

Mit ihrem Dienstwagen fuhren die Carabinieri vor das verdächtige Fahrzeug, um es zu blockieren. Der Fahrer drückte jedoch aufs Gaspedal und rammte das Carabinieri-Auto. Ihm gelang die Flucht, doch neben dem entstandenen Sachschaden riskierte er mit dem Manöver auch, die Beamten zu verletzen.

Wenig später wurde der verdächtige Pkw in einem Waldgebiet gefunden. Von den Insassen fehlte jede Spur.

Die Brixner Carabinieri haben in den vergangenen Tagen die Identität der Insassen ermittelt. Sie werden nun einzeln vorgeladen, um ihre Sicht der Dinge zu erläutern. Es soll herausgefunden werden, wer die Verantwortung für das gefährliche Manöver trägt.