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Raum Meran besonders betroffen

Muren und Überschwemmungen nach Hitzegewittern

Sonntag, 28. Juni 2026 | 19:32 Uhr
Update
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Untermais
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Von: mk

Meran – Am Sonntagnachmittag führten intensive Gewitter mit Starkregen in mehreren Teilen Südtirols zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen.

Besonders betroffen war der Raum Meran, wo der Weißplatter Bach zwischen Labers und Freiberg über die Ufer trat und ein Wohnhaus unterspülte. Eine in der Garage eingeschlossene Person wurde von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Untermais

Die Freiwilligen Feuerwehren Freiberg, Hafling, Labers und Meran standen im Einsatz, um das Wasser abzuleiten, das Gebäude zu sichern und weitere Schäden zu verhindern. Zusätzlich wurden Bagger zur Unterstützung angefordert.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Untermais

In Hafling fielen innerhalb einer Stunde rund 50 Millimeter Niederschlag. Die starken Regenfälle lösten mehrere Vermurungen aus, verschütteten Straßen und überfluteten Obstanlagen sowie Grundstücke. Auch im Bereich des Milchhofs in Meran mussten die Feuerwehren eingreifen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Untermais

Zurzeit sind acht Mann der Freiwilligen Feuerwehr Marling zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Untermais im Unwettereinsatz. So musste beispielsweise ein Abwasserkanal im Rennstallweg geöffnet werden. Weitere Mannschaften stehen im Gerätehaus in Bereitschaft.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Untermais

Weitere Einsätze wurden aus Taufers im Münstertal, Matsch, Schluderns und Mals gemeldet, wo die Feuerwehren überflutete Bereiche räumten, Muren beseitigten und Verkehrswege sicherten.

Bezirk: Burggrafenamt, Vinschgau

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