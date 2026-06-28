Muren und Überschwemmungen nach Hitzegewittern

Von: mk

Meran – Am Sonntagnachmittag führten intensive Gewitter mit Starkregen in mehreren Teilen Südtirols zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen.

Besonders betroffen war der Raum Meran, wo der Weißplatter Bach zwischen Labers und Freiberg über die Ufer trat und ein Wohnhaus unterspülte. Eine in der Garage eingeschlossene Person wurde von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren Freiberg, Hafling, Labers und Meran standen im Einsatz, um das Wasser abzuleiten, das Gebäude zu sichern und weitere Schäden zu verhindern. Zusätzlich wurden Bagger zur Unterstützung angefordert.

In Hafling fielen innerhalb einer Stunde rund 50 Millimeter Niederschlag. Die starken Regenfälle lösten mehrere Vermurungen aus, verschütteten Straßen und überfluteten Obstanlagen sowie Grundstücke. Auch im Bereich des Milchhofs in Meran mussten die Feuerwehren eingreifen.

Zurzeit sind acht Mann der Freiwilligen Feuerwehr Marling zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Untermais im Unwettereinsatz. So musste beispielsweise ein Abwasserkanal im Rennstallweg geöffnet werden. Weitere Mannschaften stehen im Gerätehaus in Bereitschaft.

Weitere Einsätze wurden aus Taufers im Münstertal, Matsch, Schluderns und Mals gemeldet, wo die Feuerwehren überflutete Bereiche räumten, Muren beseitigten und Verkehrswege sicherten.