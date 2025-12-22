Mutter und Sohn bei Messervorfall am Hauptbahnhof verletzt

Von: apa

Am Wiener Hauptbahnhof sind am Montagnachmittag eine Mutter und ihr Sohn bei einem Messervorfall verletzt worden. Laut ersten Ermittlungen dürften beide Personen schwere psychische Probleme haben. Der Sohn wollte demnach zuerst sich selbst umbringen und schnitt sich in den Unterarm, dann setzte er auch bei der Mutter entsprechende Handlung, berichtete die Polizei der APA.

Der Mann wurde von der Polizei überwältigt, dann wurden beide von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Inzwischen befinden sie sich in einem psychiatrischen Krankenhaus. Gefahr für weitere Personen bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.

S E R V I C E – Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)