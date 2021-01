Nach Raub im Regionalzug: Gewalt gegen Bahnpolizei

Bozen – In einem Regionalzug von Bozen nach Verona haben sich am Mittwochnachmittag drei junge Männer im Alter von 21, 26 und 28 Jahren zu einem Raubüberfall auf einen jugen Nigerianer hinreißen lassen. Die drei Männer – ebenfalls mit nigerianischen Wurzeln – entrissen ihm das Mobilfunktelefon und bedrohten ihn mit dem Tod, falls er etwas sagen sollte. Davon ließ dieser sich aber nicht einschüchtern: Er vertraute sich dem Zugführer an, der seinerseits das Trio zur Rede stellte. Die Reaktion der drei Männer war aber so verstörend, dass der Zugführer die Bahnpolizei alarmiert hat.

In Trient hat die Bahnpolizei die Anzeige aufgenommen und sich auf die Suche nach den drei Übeltätern gemacht. Diese waren vermutlich zuvor ausgestiegen und bereits wieder auf dem Weg in Richtung Bozen. Dort wartete aber ebenfalls bereits die Bahnpolizei auf sie. Bei einer Kontrolle tauchte das gestohlene Handy auf, weshalb das Trio auch direkt mit in die Büros der Ordnungshüter mitgenommen wurde.

Dort allerdings eskalierte die Situation: Die drei Männer leisteten Widerstand und wurden auch gewalttätig, da man sie ertappt hatte. Einem Beamten wurde dabei das Nasenbein gebrochen.

Für die drei Nigerianer ging es damit auf direktem Weg ins Gefängnis. Die Haft wurde heute vom Voruntersuchungsrichter bestätigt.