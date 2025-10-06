Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nach Schuleinsturz in Indonesien bisher 54 Tote geborgen
Pfusch bei Ausbau vermutet

Nach Schuleinsturz in Indonesien bisher 54 Tote geborgen

Montag, 06. Oktober 2025 | 08:47 Uhr
Pfusch bei Ausbau vermutet
APA/APA/AFP/DICKY BISINGLASI
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach dem Einsturz einer Koranschule in Indonesien ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Mittlerweile seien 54 Todesopfer geborgen worden, sagte der Einsatzleiter des Nationalen Rettungsdienstes, Yudhi Bramantyo, am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Einsatzkräfte suchten in den Trümmern der Schule immer noch rund um die Uhr nach weiteren Verschütteten. “Wir hoffen, dass wir die Bergung heute abschließen können”, sagte Yudhi. 13 Menschen wurden demnach noch vermisst.

Die Angehörigen der mutmaßlich Verschütteten hatten am Donnerstag dem Einsatz von schwerem Räumgerät zugestimmt, da mehr als 72 Stunden nach dem Gebäudeeinsturz keine Hoffnung mehr auf Überlebende bestand. Das mehrstöckige Gebäude der Koranschule mit Internat im Osten der indonesischen Hauptinsel Java war am Montag bei Arbeiten zum Bau eines weiteren Geschosses teilweise eingestürzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich zahlreiche Menschen zum Nachmittagsgebet in der Schule.

Erste Ermittlungen deuten auf Pfusch am Bau als Unglücksursache hin. Laut Katastrophenschutz stürzte das Gebäude ein, weil die Grundpfeiler unter dem Gewicht eines nachträglich hinzugefügten vierten Stockwerks nachgaben.

© 2025 First Avenue GmbH
 