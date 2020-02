Nach schwerem Arbeitsunfall: Alois Knapp [83] ist tot

Montal – In Montal am Eingang des Gadertals ist es am Mittwoch gegen 15.40 Uhr zu einem Arbeitsunfall bei Waldarbeiten gekommen. Wie Alto Adige online berichtet, ist der 83-jährige Alois Knapp seinen Verletzungen erlegen.

Bekannte war der Mann am Mittwoch aufgrund des Unfalls schwer verletzt worden. Gemeinsam mit seinen zwei Brüdern hatte er Bäume gefällt und war von einem Ast getroffen worden.

Im Einsatz standen die Bergrettung und der Rettungshubschrauber Pelikan II.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Bozner Krankenhaus transportiert.

Obwohl der Mann einem chirurgischen Eingriff unterzogen wurde, hat er die Nacht nicht überlebt.

Die Carabinieri führten die Unfallermittlungen durch.