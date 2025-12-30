Nächtliche Alkoholkontrollen über die Feiertage

Von: Ivd

Gröden – In der Nacht auf heute haben die Carabinieri in Gröden verstärkte Kontrollen zur Verkehrs- und Sicherheitspolizei durchgeführt. Ziel der Aktion war es, insbesondere während der Feiertage gegen Alkohol am Steuer vorzugehen und die Sicherheit von Einheimischen und Gästen zu gewährleisten.

Im Zuge mehrerer Kontrollstellen auf den Hauptverkehrsachsen der Talschaft wurden drei Autofahrer im Alter von 28, 32 und 52 Jahren angehalten. Alle drei lenkten ihre Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss und lagen deutlich über den gesetzlich erlaubten Grenzwerten. Laut Angaben der Einsatzkräfte zeigten die Lenker klare Anzeichen einer alkoholbedingten Beeinträchtigung.

In einem Fall missachtete ein Fahrzeuglenker das Anhaltezeichen der Carabinieri und versuchte, sich der Kontrolle durch eine kurze Flucht zu entziehen. Der Mann konnte jedoch wenig später gestoppt werden. Zu Schaden kam dabei niemand.

Gegen alle drei Lenker wurde Anzeige wegen Fahrens in alkoholisiertem Zustand gemäß Artikel 186 der italienischen Straßenverkehrsordnung erstattet. Die Führerscheine wurden vorläufig eingezogen, die Fälle an die zuständige Justizbehörde weitergeleitet.

Die Carabinieri betonen, dass Kontrollen dieser Art insbesondere in der Ferienzeit intensiviert werden. Gerade in touristisch stark frequentierten Gebieten wie Gröden komme der Prävention eine zentrale Rolle zu, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Auch in den kommenden Tagen seien weitere gezielte Verkehrskontrollen geplant. Autofahrer werden erneut dazu aufgerufen, auf Alkohol am Steuer zu verzichten und auf sichere Alternativen zurückzugreifen.