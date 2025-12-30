Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nächtliche Alkoholkontrollen über die Feiertage
Drei Lenker in Gröden angezeigt

Nächtliche Alkoholkontrollen über die Feiertage

Dienstag, 30. Dezember 2025 | 13:42 Uhr
Cara Winter
Carabinieri
Schriftgröße

Von: Ivd

Gröden – In der Nacht auf heute haben die Carabinieri in Gröden verstärkte Kontrollen zur Verkehrs- und Sicherheitspolizei durchgeführt. Ziel der Aktion war es, insbesondere während der Feiertage gegen Alkohol am Steuer vorzugehen und die Sicherheit von Einheimischen und Gästen zu gewährleisten.

Im Zuge mehrerer Kontrollstellen auf den Hauptverkehrsachsen der Talschaft wurden drei Autofahrer im Alter von 28, 32 und 52 Jahren angehalten. Alle drei lenkten ihre Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss und lagen deutlich über den gesetzlich erlaubten Grenzwerten. Laut Angaben der Einsatzkräfte zeigten die Lenker klare Anzeichen einer alkoholbedingten Beeinträchtigung.

In einem Fall missachtete ein Fahrzeuglenker das Anhaltezeichen der Carabinieri und versuchte, sich der Kontrolle durch eine kurze Flucht zu entziehen. Der Mann konnte jedoch wenig später gestoppt werden. Zu Schaden kam dabei niemand.

Gegen alle drei Lenker wurde Anzeige wegen Fahrens in alkoholisiertem Zustand gemäß Artikel 186 der italienischen Straßenverkehrsordnung erstattet. Die Führerscheine wurden vorläufig eingezogen, die Fälle an die zuständige Justizbehörde weitergeleitet.

Die Carabinieri betonen, dass Kontrollen dieser Art insbesondere in der Ferienzeit intensiviert werden. Gerade in touristisch stark frequentierten Gebieten wie Gröden komme der Prävention eine zentrale Rolle zu, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Auch in den kommenden Tagen seien weitere gezielte Verkehrskontrollen geplant. Autofahrer werden erneut dazu aufgerufen, auf Alkohol am Steuer zu verzichten und auf sichere Alternativen zurückzugreifen.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
55
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
46
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
37
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Kommentare
33
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Kommentare
28
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 