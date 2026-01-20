Nächtlicher Stadelbrand in Wiesen

Von: mk

Wiesen – In Wiesen hat sich in der auf Montag ein Stadelbrand im Ortsteil Flains entfacht. Um 2.06 Uhr in der Früh wurde Alarm geschlagen.

Bei Ankunft der Feuerwehren stand der Stadel der unbewohnten Hofstelle bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Die Nachlöscharbeiten werden allerdings noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Wiesen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kematen/Pfitsch, der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob/Pfitsch, der Freiwilligen Feuerwehr Sterzing, der Berufsfeuerwehr von Bozen, dem Rettungsdienst und den Behörden.