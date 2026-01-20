Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nächtlicher Stadelbrand in Wiesen
Feuer bei unbewohnter Hofstelle

Nächtlicher Stadelbrand in Wiesen

Dienstag, 20. Januar 2026 | 08:49 Uhr
617213935_1358790492946899_1371512656389522393_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehren
Von: mk

Wiesen – In Wiesen hat sich in der auf Montag ein Stadelbrand im Ortsteil Flains entfacht. Um 2.06 Uhr in der Früh wurde Alarm geschlagen.

Bei Ankunft der Feuerwehren stand der Stadel der unbewohnten Hofstelle bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Die Nachlöscharbeiten werden allerdings noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Wiesen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kematen/Pfitsch, der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob/Pfitsch, der Freiwilligen Feuerwehr Sterzing, der Berufsfeuerwehr von Bozen, dem Rettungsdienst und den Behörden.

Bezirk: Wipptal

