Nahe der Titanic: Tauchroboter findet Trümmerteile

Laut der US-Küstenwache, sind Trümmerteile im Suchgebiet in der Nähe des Titanic-Wracks entdeckt worden.

Offenbar fand ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug mehrere Teile.

Ob es sich um Teile des vermissten U-Boots handle, ist noch nicht klar. Experten werten den Fund nun aus.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023