Neuer Baum als Zeichen der Gemeinschaft

Von: fra

Gais – Am Samstag, 26. April, pflanzte die Gilde des Pfadfinderstammes Gais in der Nähe des Pfarrheims einen neuen Ahornbaum. Der etwa vier Meter hohe Baum ersetzt einen früheren Baum, der an diesem Standort nicht richtig anwachsen konnte.

Die Arbeiten – vom Entfernen der alten Wurzeln bis zum Einsetzen des neuen Baums – wurden mit tatkräftiger Unterstützung des Landwirts Roman durchgeführt. Die Pflanzung wurde außerdem durch Spenden der Baumschule Obojes und eines anonymen Unterstützers ermöglicht.

Sarah Zingerle, Stammesvorsitzende der Pfadfinder Gais, betonte die Bedeutung solcher Aktionen für den Zusammenhalt und die Motivation der aktiven Gruppenleiter. Sie lud zudem alle Interessierten ein, sich am Aufbau und an den Aktivitäten des Stammes zu beteiligen.

Gildeleiter Christian Koppelstätter hob hervor, dass die Pflanzung ein Symbol für die Werte der Pfadfinder sei: geistige Frische, feste Verwurzelung in der Gemeinschaft und die Bereitschaft, positive Impulse zu setzen.

Im Anschluss an die Pflanzung feierten die Pfadfinder das Ereignis bei einem Umtrunk und einer Grillfeier. Weitere Projekte der Gilde sind bereits in Planung, stets im Zeichen des Leitspruchs “Jeden Tag eine gute Tat”.