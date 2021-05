Neuer Carabinieri-Kommandant Paparella bei Landeshauptmann Kompatscher

Bozen – Am 19. März hatte General Antonio Paparella das interregionale Kommando der Carabinieri “Vittorio Veneto” von General Enzo Bernardini übernommen. Das Kommando umfasst das Gebiet der vier Regionen Trentino-Südtirol, Friaul-Julisch-Venetien, Veneto und Emilia-Romagna.

Vor einigen Tagen hat Paparella nun Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher seinen Antrittsbesuch abgestattet. Bei dem freundschaftlichen Treffen tauschten sich Landeshauptmann Kompatscher und Kommandant Paparella über die verschiedenen Berührungspunkte und gemeinsamen Themen aus und unterstrichen die enge Zusammenarbeit sowie die guten Beziehungen zwischen dem Land Südtirol und den Carabinieri-Einheiten in unserem Land.

Der 1958 in Bari geborene General Antonio Paparella hat Politikwissenschaften mit Spezialisierung “innere und äußere Sicherheit” studiert. Er war Kompaniekommandant in Ventimiglia und Foggia, bevor er hochrangige Funktionen in Rom und Mailand übernahm, in denen er unter anderem in den Bereichen Telekommunikation und Schutz der Wälder zuständig war. Zuletzt war er stellvertretender Kommandant der interregionalen Carabinieri-Kommandos “Podgora” in Rom.