Neunjährige bei Skiunfall am Kronplatz schwer verletzt

Von: mk

Reischach – Auf der Furkelpiste am Kronplatz hat sich am Freitagnachmittag ein Skiunfall zugetragen. Ersten Informationen zufolge wurde ein neunjähriges Mädchen schwer verletzt.

Der Unfall hat sich 15.00 Uhr ereignet. Offenbar kam es zu einem Zusammenstoß mit einem zweiten Skifahrer.

Das Mädchen hat sich dabei ein Trauma im Bauchbereich sowie ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Der genaue Hergang des Unfalls ist derzeit noch unklar.

Die Neunjährige wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Bozner Krankenhaus geflogen. Auch die Pistenrettung stand im Einsatz.