Nicht-EU-Bürger holt in der Quästur die Vergangenheit ein

Bozen – Innerhalb nur weniger Stunden hat die Polizei in Bozen zwei Nicht-EU-Bürger verhaftet. Die beiden Männer waren von sich aus in die Quästur gekommen, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen.

Ein 36-jähriger Tunesier war zuerst im Amt für Einwanderung innerhalb der Quästur vorstellig geworden. Bei der Abnahme der Fingerabdrücke stellte sich allerdings heraus: Der Mann hatte sich unter falschem Namen präsentiert.

Gegen ihn lag ein Vollstreckungsbefehl vor. Wegen eines mutmaßlichen Drogendelikts, das vor ein paar Jahren in Mittelitalien begangen worden war, musste er in Untersuchungshaft ins Bozner Gefängnis überstellt werden. Offensichtlich war der 36-Jährige in der Zwischenzeit untergetaucht.

Nur wenige Stunden später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Diesmal beantragte ein Ägypter eine Aufenthaltsgenehmigung. In diesem Fall stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl zu sechs Jahren und vier Monaten wegen Raubüberfalls, sexueller Gewalt und Drogenhandels vorlag.

Die Vorfälle hatten sich in den vergangenen Jahren zwischen Molise und Rom ereignet. Auch der Ägypter wurde ins Bozner Gefängnis eingeliefert.