Niederschläge rufen Feuerwehr auf den Plan

Mehrere Einsätze in Bozen

Bozen – Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags stehen aufgrund der anhaltenden starken Niederschläge in der Landeshauptstadt die Feuerwehren an mehreren Orten im Einsatz. Gegen 500 Uhr in der Früh rückten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen aus.

Der Parkplatz an der Talstation der Kohlerer Seilbahn stand großflächig unter Wasser, nachdem ein dort vorbeiführendes Rinnsal über die Ufer getreten war. Über mehrere Stunden standen die Wehrmänner mit mehreren Pumpen im Einsatz, bevor der Parkplatz wieder geöffnet werden konnte.

Nur kurze Zeit später ging auf der Gemeindestraße, die nach Kohlern führt, eine Mure ab und verlegte die Straße. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Verkehrsteilnehmer an der besagten Stelle. Die Straße ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Im Laufe des Tages wird ein Ortsaugenschein des Gemeindezivilschutzes und des Amtes für Geologie stattfinden, im Zuge welchen über die weitere Vorgehensweise entschieden werden wird.

Zudem wurden die Feuerwehren im Laufe der letzten Stunden auch zu mehreren kleineren Ereignissen im Stadtgebiet gerufen, durch welche glücklicherweise jedoch keine größeren Schäden verursacht wurden. Die Wehrmänner stehen derzeit noch mit mehreren Mannschaften im Einsatz.

Neben der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Bozen stand zudem auch die Freiwillige Feuerwehr Gries im Einsatz.