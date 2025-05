“Schwarze Schafe” am Gardasee entdeckt

500.000 Euro an nicht deklarierten Einnahmen aus Kurzzeitvermietung

Von: luk

Riva del Garda – Die Finanzpolizei von Riva del Garda hat in einer größeren Ermittlungsoperation am nördlichen Gardasee rund 500.000 Euro an nicht versteuerten Einkünften aus Kurzzeitvermietungen touristischer Unterkünfte aufgedeckt.

Im Fokus standen dabei rund 20 Eigentümer und Betreiber von Ferienwohnungen in Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole, Dro und Ledro. Sie hatten ihre Immobilien über bekannte Online-Plattformen angeboten, jedoch weder die Einnahmen ordnungsgemäß versteuert noch die gesetzlich vorgeschriebenen touristischen Identifikationscodes (ehemals CIPAT, nun CIN) angegeben.

Die Ermittlungen begannen mit der Auswertung von Buchungsportalen und wurden mithilfe internationaler Zusammenarbeit mit ausländischen Plattformbetreibern vertieft. Diese lieferten genaue Daten zu den Anbietern, Standorten der Unterkünfte und erzielten Einnahmen.

Neben der Meldung an die Steuerbehörde wurden die betroffenen Eigentümer auch der Justiz gemeldet, da sie die Meldung der übernachtenden Gäste unterlassen hatten. Die Daten wurden außerdem an Trentino Riscossioni S.p.A. übermittelt, um die nicht erhobene und nicht abgeführte Ortstaxe nachzufordern.

Die Finanzpolizei betont, dass solche Maßnahmen dem Schutz der legalen Wirtschaft dienen und auf eine gerechte steuerliche Belastung aller abzielen.