Krokodilalarm in Bozen

Von: luk

Bozen – Ein Schockmoment mitten in der Landeshauptstadt: Am Sonntagabend ging bei der Berufsfeuerwehr Bozen ein Notruf der etwas exotischeren Art ein. Ein Krokodil soll sich in Bozen herumtreiben! Die Berufsfeuerwehr Bozen nahm diesen Anruf ernst. Schließlich scheint in Zeiten von Hitzewellen, tropischem Klima und wandernden Tierarten ja inzwischen nichts mehr ausgeschlossen.

Mit der nötigen Portion Ernsthaftigkeit, aber vermutlich auch mit etwas Stirnrunzeln ging es also für die Einsatzkräfte zur Sache. Dann kam die große Entwarnung.

Das gefährliche Reptil war aus Plastik. Ein täuschend echtes Modell hatte es sich unter einem Busch gemütlich gemacht und sich dort ganz friedlich der Bozner Sommerwärme hingegeben.

Die Feuerwehr konnte den Einsatz mit einem Lächeln beenden und das „Krokodil“ in Gewahrsam nehmen.

Die Berufsfeuerwehr bedankt sich bei den aufmerksamen Passanten und resümiert: Lieber einmal zu viel reagieren als zu wenig.