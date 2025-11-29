November bescherte uns Kälte-Klatsche

Von: luk

Bozen – “Im Gegensatz zu den meisten anderen Monaten in diesem Jahr war der November etwas kühler als im Durchschnitt”, fasst Meteorologe Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz zusammen: “Die Temperaturen lagen meist um 0,5 Grad bis 1 Grad Celsius unter dem 30-jährigen Vergleichszeitraum der Jahre 1991 bis 2020.”

Höchste und tiefste Temperatur

Am kältesten war es am Morgen des 23. November in Sexten mit minus 17,6 Grad Celsius. Die höchste Temperatur von 17,8 Grad Celsius wurde sowohl am 1. als auch am 3. November an den Wetterstationen Branzoll und Bozen verzeichnet.

Niederschläge

“Bei den Niederschlägen zeigt sich ein differenzierteres Bild”, berichtet Meteorologe Peterlin: “Während es im Norden und Osten Südtirols in etwa durchschnittlich viel geregnet beziehungsweise geschneit hat, gab es im Süden und Westen nur halb so viel Niederschläge wie üblich.” Das markanteste Wetterereignis im November war ein früher Wintereinbruch: in der Nacht vom 24. auf den 25. November schneite es erstmals bis in sämtliche Täler.

Wie geht es weiter?

Nach den vergangenen zwei sonnigen Tagen stellt sich das Wetter am Wochenende etwas um, heißt es vom Landeswetterdienst: Mit einer Südströmung gelangt wieder feuchtere Luft ins Land, die Sonne scheint in den nächsten Tagen nur mehr zeitweise. Nennenswerte Niederschläge sind vorerst keine in Sicht.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge erfasst; die Bilder werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert.

Vergleich durch Klimadiagramme

Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach sind in den Klimadiagrammen ersichtlich, die täglich auf der Internetseite des Landes aktualisiert werden und die Daten mit dem langjährigen Durchschnitt vergleichen.