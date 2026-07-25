Obszönitäten vor Minderjährigen

Von: luk

Freienfeld – Die Carabinieri von Freienfeld haben einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Minderjährige angesprochen und sich zudem wegen obszöner Handlungen im öffentlichen Raum strafbar gemacht zu haben. Auf Anordnung des Ermittlungsrichters am Landesgericht Trient wurde gegen den im Raum Südtirol wohnhaften ausländischen Staatsbürger Hausarrest verhängt.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Anzeige der Mutter eines Mädchens aus Freienfeld. Das Kind war im vergangenen Jänner nach Schulschluss auf dem Heimweg von einem Mann in einem weißen Lieferwagen angesprochen worden. Laut den Ermittlungen bot er dem Mädchen zunächst Süßigkeiten und Eis an, sprach dabei zuerst Italienisch und anschließend Deutsch und versuchte schließlich, das Kind am Arm festzuhalten. Dem Mädchen gelang die Flucht in ein nahegelegenes Wäldchen, bevor es unter Schock nach Hause zurückkehrte.

Die Carabinieri nahmen umgehend die Ermittlungen auf und verstärkten ihre Kontrollen in der Umgebung. Dabei wurde ein weiterer Vorfall bekannt: Wenige Tage zuvor sollen nahe der Fraktion Stilfes zwei minderjährige Mädchen von einem Mann angesprochen worden sein, der ihnen seine Geschlechtsteile gezeigt habe. Die Beschreibungen des Verdächtigen stimmten laut Ermittlern mit jenen im Fall des Mädchens aus Freienfeld überein.

Die Spur führte schließlich zu einem Zusteller, der regelmäßig im Wipptal unterwegs war. Durch Fahrzeugkontrollen, Datenbankabfragen sowie Fotos identifizierten die Ermittler einen Mann aus der Provinz Bozen, der bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Vorfälle polizeilich aufgefallen sein soll.

Auf Grundlage der gesammelten Beweise beantragte die Staatsanwaltschaft eine Maßnahme. Der Ermittlungsrichter ordnete daraufhin Hausarrest an, der von den Carabinieri vollzogen wurde. Die Ermittlungen dauern an.