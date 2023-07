Olang: Reißende Fluten zerstören Brücke mit

Olang – Am frühen Abend zog eine Gewitterfront mit Starkregen und Sturmböen durchs Land. In den betroffenen Ortschaften rückten die Feuerwehren zu mehreren Unwettereinsätzen aus. Dramatisch ist die Lage in Olang. Im Ortsteil Gassl riss eine Mure eine Brücke mit sich.

Von: ka