Olympische Spiele verlangten vollen Einsatz von der Ortspolizei Karneid

Von: mk

Karneid – Anlässlich der Olympischen Spiele im Fleimstal, die mit den Faschingsferien in mehreren europäischen Ländern zusammenfielen, hat die Ortspolizei Karneid in den vergangenen Wochen ein außerordentliches Einsatzkonzept zur Verkehrsüberwachung und Gefahrenabwehr umgesetzt. Dieses zeichnete sich durch eine verstärkte Präsenz und zahlreiche operative Einsätze entlang der Hauptverkehrsachsen aus.

Während der gesamten Dauer der Olympischen Spiele waren durchgehend zwei Streifen der Ortspolizei Karneid im Einsatz; in Zeiten mit einem besonders starken Verkehrsaufkommen wurde zusätzlich eine dritte Einheit eingesetzt. Die Beamten, koordiniert vom Verantwortlichen Ivan Tonon, überwachten insbesondere die SS241 im Eggental, die SS12 sowie den Bereich der Autobahnausfahrt und der Mautstelle Bozen Nord und griffen wiederholt bei verkehrsbedingten kritischen Situationen ein.

Besonders arbeitsintensiv waren die Tage mit Schneefällen. Die Streifen leisteten zahlreichen Verkehrsteilnehmern Hilfe, die aufgrund schneebedeckter Fahrbahnen stecken geblieben oder in Schwierigkeiten geraten waren. Zudem unterstützte die Ortspolizei auch Fahrzeuge ohne ausreichende Winterausrüstung und sicherten zeitweise stark belastete Straßenabschnitte ab. Zusätzlich wurden gezielte Kontrollstellen im Talbereich eingerichtet, um die vorschriftsmäßige Winterausrüstung zu überprüfen und dadurch gefährliche Situationen sowie einen gänzlichen Verkehrsstillstand präventiv zu vermeiden.

Mehrere Einsätze betrafen Verkehrsunfälle sowie liegengebliebene Fahrzeuge. Durch rasche Absicherung der Unfallstellen, die Verkehrsregelung und die Koordination der Bergungsmaßnahmen konnte die normale Befahrbarkeit der Strecke in kurzer Zeit wiederhergestellt werden. Diese Maßnahmen gewährleisteten die Funktionsfähigkeit einer zentralen Verkehrsverbindung zwischen Bozen Nord und dem Fleims- und Fassatal und verhinderten längere Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund des außergewöhnlich hohen Verkehrsaufkommens – bedingt durch das Zusammentreffen der Olympischen Spiele mit den Faschingsferien und der Anreise zahlreicher Gäste aus Deutschland, Tschechien und Polen sowie Tagesgästen in die Skigebiete Obereggen und Carezza – war es in mehreren Situationen erforderlich, den Verkehr zu regeln. Durch gezielte Verkehrslenkungsmaßnahmen vor und nach den Wettkämpfen wurde ein geordneter Zu- und Abfluss der Fahrzeuge sichergestellt.

„Der Einsatz erforderte ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Flexibilität und enger Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Organisationen“, betont Koordinator Ivan Tonon. Ein besonderer Dank gelte daher der Straßenpolizei, den Carabinieri, dem Straßendienst der Autonomen Provinz Bozen, den Rettungsorganisationen sowie insbesondere den Freiwilligen Feuerwehren der Talschaft für die ausgezeichnete Koordination und die wertvolle operative Unterstützung. „Die verstärkte Präsenz vor Ort und das rasche Eingreifen in zahlreichen Situationen waren entscheidend, um Sicherheit und Verkehrsfluss in einem Zeitraum mit außergewöhnlich hoher Besucher- und Verkehrsfrequenz zu gewährleisten.“