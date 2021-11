Omikron-Variante: Auch Boznerin darf Marokko nicht verlassen

Bozen – Unter einer Gruppe von EU-Bürgern, die Marokko derzeit wegen Omikron-Variante nicht verlassen dürfen, befindet sich auch eine Boznerin. Sämtliche Flugverbindungen ins Ausland wurden derzeit unterbrochen, berichtet Alto Adige online.

Claudia Lanteri aus Bozen, die als Finanzberaterin arbeitet, hielt sich in Marrakesch auf und hätte eigentlich bereits vor ein paar Tagen nach Hause fliegen sollen. In einem Video appelliert sie an die italienische Regierung, sich für eine Lösung einzusetzen.

Die Gruppe wird an der Ausreise aus Marokko wegen der neuen Omikron-Variante des Coronavirus gehindert, die von der WHO als besorgniserregend eingestuft wird.

„Diese Variante hat ihren Ursprung allerdings in Südafrika, wir sind Marokko“, erklärt Lanteri im Video. Am Flughafen habe sie Szenen der Verzweiflung beobachtet. Sie wisse nicht, wann die Gruppe wieder nach Hause zurückkehren darf. „Es gibt keinen Grund, uns hier festzuhalten“, betonte die Boznerin.