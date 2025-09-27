Online-Betrug bei Konzerttickets

Von: fra

Innichen – Die Carabinieri von Innichen haben einen 42-jährigen Mann aus der Provinz Turin der Staatsanwaltschaft Bozen gemeldet. Er soll einen örtlichen Bürger beim Online-Kauf von Konzerttickets betrogen haben. Der Geschädigte überwies mittels Banküberweisung 265 Euro für drei Karten des Vasco-Rossi-Konzerts, das am 28. Juni 2026 in Udine stattfinden soll. Trotz der Zahlung wurden die Tickets nie geliefert.

Die Ermittlungen zeigen einmal mehr, wie häufig Online-Betrug heutzutage vorkommt. Die Carabinieri raten deshalb zu besonderer Vorsicht bei Internetkäufen, insbesondere bei stark nachgefragten Veranstaltungen oder besonders günstigen Angeboten. Käufer sollten die Seriosität des Verkäufers prüfen, auf offizielle Plattformen und sichere Zahlungsmethoden setzen und niemals Geld an verdächtige Konten oder Dritte überweisen.

Die Carabinieri betonen, dass digitale Betrugsfälle weiter zunehmen, und empfehlen, verdächtige Vorfälle sofort den Behörden zu melden, um Schaden zu vermeiden.