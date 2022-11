Paar kommt nach Hause: Balkontür aufgebrochen, Licht im Zimmer

Bozen – Ein Ehepaar, das in der Barlettastraße im Don Bosco-Viertel in Bozen lebt, hat in den vergangenen Tagen eine böse Überraschung erlebt. Der Mann und seine Frau waren ins Theater gegangen. Doch was ein vergnügter Abend hätte werden sollen, verwandelte sich in einen Albtraum: Als die beiden nach Hause zurückkehrten, mussten sie feststellten, dass sie unerwünschten Besuch erhalten hatten.

Einbrecher sind in die Wohnung im ersten Stock eingedrungen, schreibt die italienische Tageszeitung Alto Adige am Sonntag, die sich auf einen Bericht des Tagblatts Dolomiten beruft.

Die Wohnungstür ließ sich zunächst nicht öffnen. Sofort überkam das Paar eine dunkler Verdacht. Der Ehemann warf von außen einen Blick auf die Wohnung und musste feststellen, dass die Balkontür aufgebrochen worden war.

Das Paar verständigte sofort die Quästur. Weil in einem Zimmer immer noch Licht brannte, riet die Polizei dem Ehepaar, die Ankunft der Ordnungshüter abzuwarten.

Die Beamten betraten darauf über den Balkon die Wohnung und öffneten die von innen abgeriegelte Wohnungstür.

Wie das Ehepaar mit Entsetzen feststellte, haben die Eindringlinge die gesamte Wohnung auf den Kopf gestellt. Sämtliche Schubladen waren offen, selbst die Matratzen im Schlafzimmer waren herausgerissen worden.

Die Täter haben mehrere Laptops, ein Tablet, zwei Turnschuhpaare einer bekannten Marke, einen Fotoapparat und Schmuck entwendet. Der Wert der Beute wird auf mehrere 1.000 Euro geschätzt. Das Paar hat Anzeige erstattet, die Polizei ermittelt.