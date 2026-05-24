Paragleiterin kollidiert mit Kleinflugzeug

Von: apa

Glück im Unglück hatte eine Gleitschirmpilotin bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinflugzeug am Samstag in Piesendorf (Pinzgau). Die 44-jährige Oberösterreicherin war laut Polizei von der Schmittenhöhe in Richtung Piesendorf gestartet. Als sie um 13.15 Uhr oberhalb der Pinzgauer Hütte ein Flugmanöver durchführte, kollidierte sie mit einer Cessna, die ein 28-jähriger Tiroler steuerte. Die Frau konnte den Rettungsschirm auslösen und sicher landen. Sie blieb unverletzt.

Einsatzkräfte sprachen von großem Glück, dass es keine Verletzten gab. Der Pilot des Motorflugzeuges befand sich auf einem Alpenrundflug. Er habe der Paragleiterin nicht mehr ausweichen können, schilderte eine Polizeisprecherin. Der Gleitschirm wurde durch den Propeller des Motorfliegers stark beschädig. Deshalb zog die erfahrene Paragleiterin den Rettungsschirm.

Der Pilot des Motorflugzeugs, der vom Glemmtal in Richtung Zell am See flog, konnte die Maschine am Flughafen Zell am See sicher landen. Er war von dort aus zu dem Rundflug gestartet. Der Gleitschirmpilotin war eine sichere Notlandung auf einer Forststraße gelungen. Anschließend wurde sie vom Team des Polizeihubschraubers “Libelle Oskar” aufgenommen und zum Flughafen Zell am See geflogen.