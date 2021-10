Passeiertal: Heizraum in Flammen

St. Leonhard in Passeier – In St. Leonhard Passeier ist es am Freitag gegen 13.40 Uhr zu einem Brand in einem Heizraum eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich die Flammen auf die danebenliegende Tiefgarage und den Fitnessraum ausbreiten.

Es gab keine Verletzten und auch die Autos in der Garage wurden nicht beschädigt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Leonhard und St. Martin in Passeier sowie die Behörden.