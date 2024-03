Patient [50] verliert im Spital die Fassung: Quästor entzieht ihm Waffenschein

Der Pusterer griff eine Angestellte verbal an

Bozen – Am Wochenende wurde die Staatspolizei auf Anfrage des Sanitätspersonals des Bozner Krankenhauses alarmiert. Ein Mann (50) aus Bruneck war offenbar so unzufrieden mit seiner Behandlung, dass er laut und ausfallend gegenüber einer Angestellten in der Notfallaufnahme wurde. Es herrschte eine angespannte Situation.

Die schwangere Angestellte war nach der Verbal-Attacke so außer sich, dass ihr übel wurde und sie ärztliche Hilfe von ihren Kollegen benötigte.

Die Polizeibeamten waren indes eingeschritten und in einem zweiten Schritt hagelte es harte Konsequenzen für den Pusterer: Weil er ein derart aggressives Verhalten gezeigt hatte und völlig die Fassung verloren hatte, ordnete der neue Quästor von Bozen die Einziehung seines Waffenscheins an. Außerdem erfolgt die Beschlagnahme seiner fünf Waffen: drei Karabiner, ein Gewehr und eine halbautomatische Pistole.

Für den Brunecker könnten seine Handlungen in der Notfallaufnahme auch noch gerichtliche Folgen haben.