Patient schlägt Hausarzt in eigener Praxis nieder

Bozen – Weil er einem Patienten nicht das gewünscht Rezept ausgestellt hat, ist ein Allgemeinmediziner in Bozen verprügelt worden. Der Patient ging mit der Faust auf ihn los.

Der Vorfall hat sich vor mehreren Tagen ereignet. Der Patient hatte sich die Bescheinigung eines Spezialisten im Krankenhaus geholt und verlangte ein Rezept für eine entsprechende Behandlung. Doch der Allgemeinmediziner verwies darauf, dass dies so nicht möglich sei. Der Gesundheitszustand des Mannes mache eine Therapie in dieser Form nicht erforderlich.

Der Arzt versuchte dem Patienten auch klarzumachen, dass er mit seiner Unterschrift auch die Verantwortung übernehme. Doch der Patient ließ sich nicht überzeugen – bis die Situation eskalierte: Der Mann wurde handgreiflich und ging auf den Arzt in dessen eigener Praxis los.

Der Patient schlug mit der Faust auf den Mediziner ein. Der Arzt benötigte mehrere Tage, um zu erholen.

Wie Südtiroler Ärztegewerkschaften erklären, sind solche Vorkommnisse in Südtirol glücklicherweise selten. Trotzdem werde das Klima immer angespannter. In ganz Italien hat sich laut den Gewerkschaften überhaupt die Beziehung zwischen Arzt und Patient verschlechtert. Verbale Attacken seien auch in Südtirol mittlerweile an der Tagesordnung.

Besonders schwierig ist es auf der Notaufnahme, betroffen sind aber auch ärztliche Bereitschaftsdienste, Krankenhausabteilungen und Hausärzte. Die Palette reicht von aufdringlichen Forderungen bis hin zu Anschuldigungen. Während im Krankenhaus private Sicherheitsdienste ein Auge auf das Personal werfen, sind Allgemeinmediziner solchen Angriffen allerdings oft hilflos ausgesetzt.