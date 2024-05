Pensionist in Leoben wegen Mord an Ehefrau vor Gericht

Ein Pensionist muss sich am Montag im Landesgericht Leoben wegen Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Er soll sie im November 2023 im Zuge eines Streites durch 40 Messerstiche getötet haben. Seitens der Staatsanwaltschaft wird auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt, da der Mann zwar als zurechnungsfähig eingestuft wurde, aber laut Gutachter an einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung leidet.

Der Angeklagte soll im Bezirk Murtal seiner Frau (57) mit einem 34 Zentimeter langen Küchenmesser Stiche in Kopf, Gesicht, Hals, Schulter, Schlüsselbein und den Rücken versetzt haben. Zur Hauptverhandlung sind ein Gerichtsmediziner und ein psychiatrischer Sachverständiger sowie drei Zeugen geladen. Ein Urteil der Geschworenen könnte es bereits am Montag geben.