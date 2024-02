Peterlins „Top 5“

Schlanders – Das Wetter zeigt in Südtirol wieder einmal sonderbare Anwandlungen. Obwohl die frühlingshaften Temperaturen wie eine regelrechte Einladung ins Freie wirken, liegen sie absolut nicht in der Norm. Im Vinschgau war es etwa noch nie seit Messbeginn so früh so warm. Darauf weist Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Nachrichtenplattform X, vormals Twitter, hin.

Peterlin hat im sozialen Netzwerk gleich eine Liste der „frühlingshaften Top 5“ mitten im Winter erstellt: An der Spitze steht Latsch im Vinschgau mit 21,3 Grad, während in Schlanders 20,1 gemessen wurden.

Eyrs bei Laas gelangt mit 18,6 Grad auf den dritten Platz.

Auf den Vinschgau, der damit in Führung liegt, folgt St. Martin in Passeier mit 17 Gad. Völs am Schlern erreicht mit 16,6 Grad hingegen auf den fünften Platz.

In Schlanders ist heute erstmals die 20-Grad-Marke erreicht worden – dank Nordföhn, wie Peterlin erklärt.

Auch der Sonntag bringt sonnige Verhältnisse mit ein paar Schleierwolken. Grund dafür ist ein Hochdruckgebiet, das für stabile Verhältnisse sorgt.

Am Montag geht es mit Sonnenschein und nur harmlosen Wolken weiter. Am Dienstag ändert sich nicht viel. Es bleibt sonnig mit hohen Wolkenfeldern. Am Mittwoch tauchen ein paar dichtere Wolken auf, es bleibt aber im ganzen Land trocken.