Aktuelle Seite: Home > Chronik > Petra Grießmair [42] stirbt bei Bergunfall in Vals
Tödlicher Sturz

Petra Grießmair [42] stirbt bei Bergunfall in Vals

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 07:59 Uhr
kerze trauer symbol tot tod
fotolia.de/pim pic
Schriftgröße

Von: mk

Vals – Am Dienstagvormittag hat sich in Vals bei Mühlbach ein tragischer Bergunfall ereignet. Petra Grießmair aus Brixen, die mit einer Bekannten einen Ausflug unternommen hatte, ist auf einer Höhe von 2.600 Meter über dem Meeresspiegel abgestürzt und tödlich verunglückt. Die 42-Jährige, die als Kindergärtnerin im Rosslauf arbeitete und in Pinzagen, einer Fraktion von Brixen, lebte, hinterlässt ihren Mann und zwei kleine Kinder.

Facebook

Die Frau ist offenbar kurz vor Mittag vermutlich ausgerutscht. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, stürzte sie rund 100 Meter einen Abhang hinunter. Gleich danach wurde Alarm geschlagen. Obwohl die Rettungskräfte unmittelbar aufbrachen, erwiesen sich sämtliche Bemühungen als vergebens. Die Frau war auf der Stelle tot.

Die Begleiterin, bei der es sich um eine Nachbarin handeln soll, stand unter Schock. Die beiden Frauen galten als trainierte und erfahrene Wanderinnen, die vermutlich rund drei Stunden unterwegs waren, bis es zu dem Unfall kam.

Im Einsatz standen die Bergrettung aus Vintl, der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Notfallseelsorge und die Bergretter der Finanzpolizei. Nachdem die Staatsanwaltschaft grünes Licht gegeben hat, wurde der Leichnam der Frau per Hubschrauber zu Tal geflogen.

Betreuer der Notfallseelsorge kümmerten sich um die Begleiterin, die nach dem Unfall sehr mitgenommen war. Die Finanzpolizei rekonstruiert den genauen Unfallhergang. Bürgermeister Andreas Jungmann hat den Hinterbliebenen sein Beileid ausgesprochen. Das Paar habe vor fünf bis sechs Jahren in Pinzagen ein Haus gebaut. „Wir werden alles Mögliche unternehmen, um der Familie beizustehen“, betont der Bürgermeister.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
96
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
82
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
37
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Bluttat unter Lkw-Fahrern: Ionut Marius Cal [32] war erst Vater geworden
Kommentare
26
Bluttat unter Lkw-Fahrern: Ionut Marius Cal [32] war erst Vater geworden
Benko: “Nicht schuldig” – Prozess für Dienstag beendet
Kommentare
22
Benko: “Nicht schuldig” – Prozess für Dienstag beendet
Anzeigen
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 