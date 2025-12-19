Aktuelle Seite: Home > Chronik > PFAS-Pestizide – Niederlande prüft Verbot von 46 Produkten
Dänemark traf diese Entscheidung wegen der Grundwasserbelastung

PFAS-Pestizide – Niederlande prüft Verbot von 46 Produkten

Freitag, 19. Dezember 2025 | 06:05 Uhr
Dänemark traf diese Entscheidung wegen der Grundwasserbelastung
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: apa

Die niederländische Zulassungsbehörde für Pflanzenschutzmittel Ctgb hat beschlossen, 46 PFAS-Pestizide neu zu bewerten. Falls das Abbauprodukt Trifluoressigsäure (TFA) die gesetzlichen Grundwasser-Grenzwerte überschreitet, werden die Substanzen vom Markt genommen. Damit würde nach Dänemark nicht nur ein zweiter EU-Staat ein derartiges Verbot beschließen – eine solche Entscheidung könnte sich zudem auf die Zulassung in Österreich auswirken, wie Global 2000 feststellte.

Die EU ist in drei klimatisch ähnliche Zulassungszonen unterteilt. Österreich befindet sich dabei in derselben Zone wie die Niederlande, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Umweltschutzorganisation, die schon seit längerem für ein derartiges Verbot eintritt. Laut der NGO sieht die EU-Pestizidverordnung demnach vor, dass nach einem Verbot oder einer Einschränkung in einem Mitgliedstaat einer Zone infolge auch die anderen Staaten dazu verpflichtet sind, ihre jeweiligen Zulassungen zu überprüfen.

Global 2000 fordert auch in Österreich Verbot

Nationale Entscheidungen in einem Zonenstaat erhöhen damit den rechtlichen Druck auf alle Länder derselben Zone erheblich, so Global 2000. “Wenn die Niederlande PFAS-Pestizide wegen ihrer TFA-Freisetzung vom Markt nehmen, wird Österreich rechtlich kaum Spielraum haben, diese Stoffe weiter zuzulassen”, lautete der Kommentar von Global-2000-Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden.

Trifluoracetat ist als letztes Abbauprodukt vieler anderer PFAS ein besonderer Vertreter dieser Per- und Polyfluoralkylsubstanzen. PFAS werden auch als “Ewigkeitschemikalien” bezeichnet und weisen neben den Eigenschaften “schwer abbaubar und langlebig” zudem gesundheitsschädliche Nebenwirkungen auf. Eine Studie aus dem Jahr 2021 zeigte etwa schwere Missbildungen an Kaninchen-Föten aufgrund von TFA – und den daraus resultierenden Verdacht, dass infolge auch die Fortpflanzung beim Menschen gefährdet sei.

In Dänemark nicht mehr erlaubt

Dänemark hat im Juli 2025 als erster EU-Staat nationale Verbote für PFAS-Pestizide ausgesprochen. So wurden 23 Pflanzenschutzmitteln mit diesen Chemikalien die Genehmigung aufgrund der TFA-Belastung des Grundwassers entzogen. Laut Global 2000 sind PFAS-Pestizide hauptverantwortlich für eine derartige Verschmutzung: “Laut einer Studie des deutschen Umweltbundesamtes machen sie einen potenziellen jährlichen Anteil von 76 Prozent aus, gefolgt von TFA-Emissionen aus Regen (hauptsächlich aus fluorierten Gasen, die in Kühlsystemen verwendet werden, Anmerkung) mit 17 Prozent sowie Kläranlagen und Gülle mit jeweils 3 Prozent”.

Die niederländische Behörde begründete ihr weiteres Vorgehen damit, dass wegen unterschiedlicher nationaler Kriterien und Grundwassermodellen eigene Berechnungen erforderlich seien, um die Überschreitung der gesetzlichen Grundwasserstandards festzustellen. Die Ctgb will im Interesse dieser Standards jedenfalls “so schnell wie möglich” Maßnahmen ergreifen und geht im Übrigen davon aus, “dass TFA-produzierende Wirkstoffe langfristig in Europa nicht mehr zugelassen werden”.

(S E R V I C E – Mitteilung Ctgb (auf Englisch): http://shorturl.apa.at/cgi-bin/SuMgr)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Kommentare
82
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Freispruch trotz 2,15 Promille
Kommentare
40
Freispruch trotz 2,15 Promille
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Kommentare
39
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Kommentare
34
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
WaltherPark: 21 Prozent der Beschäftigten zuvor arbeitslos
Kommentare
20
WaltherPark: 21 Prozent der Beschäftigten zuvor arbeitslos
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 