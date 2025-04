Pfunders: Bauer von einer Stadeldecke gestürzt

Von: ka

Pfunders – Zu einem schweren Arbeitsunfall in der Landwirtschaft ist es am frühen Dienstagabend in Pfunders gekommen. Ersten Informationen zufolge stürzte ein Landwirt gegen 18.40 Uhr von einer Stadeldecke. Der 77-jährige Einheimische erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Er wurde von den Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr Pfunders erstversorgt und anschließend dem Notarzt des Rettungshubschraubers Aiut Alpin übergeben. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der ältere Patient nach Bozen geflogen.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Mühlbach, der Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites und die Freiwillige Feuerwehr Pfunders.